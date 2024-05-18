Пол Маккартни первый среди британских музыкантов стал миллиардером

Пол Маккартни стал первым британским музыкантом, состояние которого превысило 1 млрд фунтов стерлингов. Об этом пишет BBC со ссылкой на рейтинг самых богатых британцев, который ежегодно публикует Sunday Times.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Маккартни увеличил свое состояние на 50 млн фунтов за последний год благодаря гастролям и каверу Бейонсе на классический трек Blackbird, написанный им в 1968 году.

Самыми богатыми людьми Великобритании признана семья промышленного магната Гопи Хиндуджа, чье состояние выросло до 37,2 млрд фунтов, рекордного значения за все время публикации рейтинга Sunday Times.

В этом году в списке 350 человек и семей с совокупным состоянием в 795,3 млрд фунтов.

В то же время несколько известных имен потерпели «значительные финансовые неудачи».

Из-за тяжелого года для Virgin Money и компании космического туризма Galactic состояние Ричарда Брэнсона упало до 2,4 млрд фунтов — уровня 2000 года.

Джим Рэтклифф, купивший в феврале 27,7% акций «Манчестер Юнайтед» примерно за 1,25 млрд фунтов, потерял 6,16 млрд фунтов из-за существенного падения прибыли химического гиганта Ineos Group.