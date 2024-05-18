Цены на серебро превысили $30 за унцию. Это рекорд за последние 11 лет

Цена серебра в пятницу, 17 мая, превысила $30 за унцию впервые за более чем десятилетие на фоне высокого спроса. Об этом пишет Bloomberg.

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Драгметалл подорожал на 4,2% до $30,81 за унцию, что является самым высоким дневным уровнем с февраля 2013 года.

В этом году серебро взлетело более чем на четверть, опередив золото и сделав его одним из самых эффективных основных сырьевых товаров года. Однако по сравнению с золотом серебро все еще дешевое, пишет агентство.