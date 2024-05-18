Китай переориентирует электрокары на другие рынки вместо США и ЕС

Не имея доступа к американским рынкам и подвергаясь нападкам в Европе, китайские производители электромобилей сосредоточились на странах, где им рады. Одна из самых больших — Бразилия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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«BYD и Great Wall Motor уже доминируют в продажах электромобилей на шестом по величине автомобильном рынке мира. Теперь эти два китайских гиганта строят заводы и там — что поможет им продавать автомобили без тарифов по всей Латинской Америке, равно как президент Джо Байден обещает 100% тарифы в США», — пишет агентство.

Это может стать примером для других областей и регионов. Китайские мощные производители подняли шум во всем мире, поскольку дешевый экспорт грозит источникам существования местных фирм и рабочих. Если они хотят охватить больше глобальных потребителей — а в условиях бушующих на родине ценовых войн, они хотят — пекинские компании находятся под давлением необходимости инвестировать, производить и нанимать работников на зарубежных рынках, а не просто отправлять туда товары.

BYD надеется начать производство к середине 2025 года на новом заводе, который станет первым вне Азии. Great Wall стремится опередить этот показатель на несколько месяцев — начать производство внедорожников вблизи Сан-Паулу до конца этого года.