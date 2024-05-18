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18 мая 2024, 9:00 Читати українською

Китай переориентирует электрокары на другие рынки вместо США и ЕС

Не имея доступа к американским рынкам и подвергаясь нападкам в Европе, китайские производители электромобилей сосредоточились на странах, где им рады. Одна из самых больших — Бразилия. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Не имея доступа к американским рынкам и подвергаясь нападкам в Европе, китайские производители электромобилей сосредоточились на странах, где им рады.

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«BYD и Great Wall Motor уже доминируют в продажах электромобилей на шестом по величине автомобильном рынке мира. Теперь эти два китайских гиганта строят заводы и там — что поможет им продавать автомобили без тарифов по всей Латинской Америке, равно как президент Джо Байден обещает 100% тарифы в США», — пишет агентство.

Это может стать примером для других областей и регионов. Китайские мощные производители подняли шум во всем мире, поскольку дешевый экспорт грозит источникам существования местных фирм и рабочих. Если они хотят охватить больше глобальных потребителей — а в условиях бушующих на родине ценовых войн, они хотят — пекинские компании находятся под давлением необходимости инвестировать, производить и нанимать работников на зарубежных рынках, а не просто отправлять туда товары.

BYD надеется начать производство к середине 2025 года на новом заводе, который станет первым вне Азии. Great Wall стремится опередить этот показатель на несколько месяцев — начать производство внедорожников вблизи Сан-Паулу до конца этого года.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
bonv
bonv
18 мая 2024, 10:36
#
В Україну пхає свою смердючу пластмасу.
+
0
bonv
bonv
18 мая 2024, 10:39
#
Кабмін найближчим часом має визначити, як працюватиме норма про встановлення на облік транспортних засобів для бізнесу. Це є одним із пунктів ухваленого напередодні законопроекту про мобілізацію.
«У тому документі що я бачив — на військовому обліку повинні стояти всі транспортні засоби бізнесу. Включаючи легкові. І тоді вийде, що Постановою з 18 травня заборонять юридичним особам переміщати транспортні засоби, які стоять на військовому обліку (а це всі, окрім мотоциклів) не тільки за кордон, але і за межі області реєстрації (крім суміжних областей). Ще раз — всім», — написав у своєму Telegram народний депутат Ярослав Железняк
Він також додав, що рішення поки що не ухвалено і сам документ може змінитися. Однак, якщо його ухвалять у такому вигляді, він може вплинути на роботу бізнесу.
«Служби доставки, перевізники, пошта повинні будуть працювати хіба шляхом перевантаження на межах областей. Імпорт чи експорт тільки на іноземному транспорті. Ще раз, поки рішення не прийнято — то напишу дипломатично, це ризик, що фактично це зупинить роботу майже дуже багатьох бізнесів в країні», — пояснив Железняк.
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