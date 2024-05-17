В Китае выделят $40 миллиардов на выкуп непроданной недвижимости

Правительство Китая объявило о своей мощнейшей попытке спасти местный рынок недвижимости, смягчив правила ипотеки и призвав местные органы власти выкупать непроданные дома. Об этом пишет Bloomberg.

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Пакет поддержки включает в себя снижение требований к первому вкладу для покупателей жилья и 300 миллиардов юаней ($42 миллиарда) финансирования, чтобы помочь поддерживаемым правительством фирмам выкупить неподанные дома у застройщиков. Эти объекты затем будут превращены в доступное жилье.

«Хотя инвесторы приветствовали эту новость — индекс акций девелоперов в пятницу вырос почти на 10% — далеко не ясно, сможет ли этот план „подвести риска“ под кризисом на рынке недвижимости. Финансирование, объявленное центральным банком Китая, является лишь частью того, что, по мнению некоторых аналитиков, необходимо для решения проблемы несоответствия спроса и предложения на рынке жилья, и многие потенциальные покупатели ожидают дальнейшего падения цен, прежде чем вступать в игру», — пишет агентство.