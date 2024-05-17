monobank запустил услугу «гибких проездных»

monobank запустили услугу «гибких проездных» в общественном транспорте Николаева. Пассажир сможет выбрать срок действия проездного и вид транспорта. Сервис планируется расширить и на другие города. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.

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«На этой неделе мы вместе с Николаевтрансом запустили еще и гибкие проездные — можно выбрать термин и транспорт, и можно добавить в Wallet, чтобы не носить его в задней кармане джинсов», — отметил он.

Как отметил Гороховский, несколько месяцев назад в электротранспорте Николаева заработала оплата проезда от monobank.

«Удобство в том, что мы не разделяем людей на клиентов и не клиентов — оплата с любой карты мира», — уточнил он.