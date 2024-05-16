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16 мая 2024, 8:10 Читати українською

Во всех регионах Украины применили аварийные отключения электроэнергии

Укрэнерго ввело контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины с 19:25 до 22:00 среды, 15 мая. Об этом компания сообщила в Фейсбуке .

Укрэнерго ввело контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины с 19:25 до 22:00 среды, 15 мая.
Фото:depositphotos

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Графики отключения

«С 00:00 и на протяжении суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения — графики почасовых отключений», — говорится в сообщении.

Как объяснили в Укрэнерго, это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной.

Лимиты потребления уже доведены до облэнерго. Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

Причина ограничений

Причина ограничений — увеличение потребления электроэнергии из-за похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных россией по украинской энергосистеме с 22 марта.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+30
innapcholko
innapcholko
16 мая 2024, 8:15
#
Главное своевременно предупредили!
+
+30
NN NN
NN NN
16 мая 2024, 11:02
#
По 4 грн зроблять, світло зявиться
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
16 мая 2024, 11:11
#
Или по 5
+
0
Vlad UKR
Vlad UKR
16 мая 2024, 11:37
#
Все робиться проти Українців, це така їх підтримка державою, насправді відволікння населення від виборів, а також підвищення нових трифів в тому числі і світла яке повинно бути безкоштовне для населення з 4 атомними станціями.
В останніх серіях — Слуги не народа, харант їздить по Країні та кричить ЛЮДИ де ви.
+
0
Андрей Татра
Андрей Татра
16 мая 2024, 8:50
#
Толку с этого…в системе напряжение появится 🤔🥺🙊👀🙃
+
0
bonv
bonv
16 мая 2024, 11:26
#
Спочатку відключатимуть, а потім ціни вгору. Щоб народ менше був незадоволеним…
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