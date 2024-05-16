Укрэнерго ввело контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины с 19:25 до 22:00 среды, 15 мая. Об этом компания сообщила в Фейсбуке .
Во всех регионах Украины применили аварийные отключения электроэнергии
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Графики отключения
«С 00:00 и на протяжении суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения — графики почасовых отключений», — говорится в сообщении.
Как объяснили в Укрэнерго, это поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной.
Лимиты потребления уже доведены до облэнерго. Объем ограничений распределен равномерно между всеми регионами. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.
Причина ограничений
Причина ограничений — увеличение потребления электроэнергии из-за похолодания. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных россией по украинской энергосистеме с 22 марта.
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