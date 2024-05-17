За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано почти 3,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в апреле подержанных авто, сообщает Укравтопром.
В Украине спрос на подержанные автомобили из США увеличился вдвое
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По сравнению с апрелем 2023 года спрос на «американцев» с пробегом увеличился вдвое.
Наибольшая доля из этого количества (47%) — машины с бензиновыми двигателями.
Электромобили — 34%.
Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%.
Остальный сегмент авторынка охватили дизельные авто.
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Самые популярные модели
В ТОП-5 подержанных авто из США попали:
- Tesla Model 3 — 408 ед.;
- Tesla Model Y — 313 ед.;
- Ford Escape — 246 ед.;
- Jeep Cherokee — 232 ед.;
- Volkswagen Passat — 210 ед.
Источник: Минфин
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