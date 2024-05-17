В Украине спрос на подержанные автомобили из США увеличился вдвое

За прошедший месяц в Украине было зарегистрировано почти 3,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 19% от всех впервые зарегистрированных в апреле подержанных авто, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с апрелем 2023 года спрос на «американцев» с пробегом увеличился вдвое.

Наибольшая доля из этого количества (47%) — машины с бензиновыми двигателями.

Электромобили — 34%.

Гибридным и авто с ГБО принадлежит по 7%.

Остальный сегмент авторынка охватили дизельные авто.

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Самые популярные модели

В ТОП-5 подержанных авто из США попали: