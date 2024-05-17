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17 мая 2024, 10:54 Читати українською

В ООН улучшили прогноз мировой экономики на этот год

Глобальный экономический прогноз на 2024 год улучшился по сравнению с январскими оценками экономистов ООН и сейчас осторожно оптимистичен. Об этом говорится в Докладе о состоянии и перспективах мировой экономики в 2024 году, подготовленном департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам (DESA), сообщает Укринформ.

Глобальный экономический прогноз на 2024 год улучшился по сравнению с январскими оценками экономистов ООН и сейчас осторожно оптимистичен.
Фото: e-cis.info

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Эксперты считают, что ведущие экономики ушли от серьезного спада, снизили инфляцию и избежали роста безработицы.

«В то же время повышение процентных ставок на более длительный срок, проблемы с долговой устойчивостью, геополитическая напряженность и климатические риски продолжают препятствовать росту», — отметил руководитель отдела глобального экономического мониторинга DESA Хамид Рашид.

По его словам, особенно это касается наименее развитых и малых островных государств.

Согласно докладу, рост мировой экономики в 2024 году теперь ожидается на уровне 2,7%, что на 0,3% больше, чем было отмечено в январском прогнозе, и 2,8% — в 2025 году (больше на 0,1%).

Улучшение прогноза преимущественно отражает лучшие перспективы для США, где в этом году предполагается рост 2,3%, и ряд крупных стран с развивающейся экономикой, в частности Бразилии, Индии и России, сказал Рашид.

В Китае ожидается рост на уровне 4,8%.

В то же время, экономические перспективы для Африки по сравнению с январским прогнозом ухудшились: ожидаемый рост снизился в 2024 году на 0,2%, что чревато негативными последствиями для многих бедных стран мира, говорится в докладе.

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В целом глобальный рост в ближайшие годы будет оставаться ниже среднего показателя в 3,2% в течение 2010−2019 годов.

Согласно докладу, в России в прошлом году экономическая ситуация определялась военными расходами, сферой строительства и увеличением социальных выплат, «несмотря на широкий спектр санкций».

Стране в значительной степени удалось избежать влияния предельных цен на нефть, введенных G7 и ЕС, и обойти ограничения на импорт высокотехнологичной продукции, — говорится в документе.

В этом году в России прогнозируется рост на уровне 2,7% (в прошлом году было 3,6%) «благодаря мощной бюджетной поддержке и импортозамещению».

В то же время, отмечается, что увеличение задержек с финансовыми операциями, усиление санкций и снижение доступности рабочей силы мигрантов создают риски для российской экономики.

«Как мы знаем по истории, это своего рода краткосрочный рост, который не будет устойчивым», — отметили в ООН.

Источник: Минфин
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