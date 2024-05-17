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17 мая 2024, 9:03 Читати українською

Австрия создала фонд на 500 миллионов евро для поддержки инвестиций в Украину

Министерство финансов и Казначейство Австрии создали фонд, который в течение следующих 5 лет планирует выделить до 500 млн. евро для поддержки австрийского экспорта в Украину. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Австрии.

Министерство финансов и Казначейство Австрии создали фонд, который в течение следующих 5 лет планирует выделить до 500 млн.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что привлечение средств от международных финансовых институций может даже увеличить объем финансирования до 1 млрд евро.

Приблизительно 100 млн евро в год предназначены для нового бизнеса. Это откроет возможности для австрийских экспортеров в восстановлении Украины.

На первом этапе возможны малые и средние соглашения в государственном секторе на основе государственной гарантии.

Это позволит нам осуществлять жизненно важные для Украины инвестиции. К ним относятся поставки питьевой воды и тепла, обеспечение и восстановление транспортного сектора с дорогами, мостами и железнодорожной инфраструктурой, а также соглашения по поставкам и инвестициям, такие как совместные мастерские для автобусов, трамваев и поездов", — заявил министр финансов Австрии Магнус Бруннер.

Проектные заявки в рамках Программы для Украины будут работать с середины мая.

Напомним

«Минфин» писал, что Австрия выделяет 21,5 млн евро из заграничного фонда катастроф на гуманитарную помощь в разных уголках мира. 2 млн евро предоставит на гуманитарные проекты в Украине.

Источник: Минфин
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