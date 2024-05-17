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17 мая 2024, 8:40 Читати українською

МВФ начнет новый пересмотр программы для Украины через несколько недель

Миссия МВФ начнет работу по четвертому пересмотру Программы расширенного финансирования для Украины через несколько недель, что позволит — в случае положительных результатов — выделить следующий транш. Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, сообщает Укринформ.

Миссия МВФ начнет работу по четвертому пересмотру Программы расширенного финансирования для Украины через несколько недель, что позволит — в случае положительных результатов — выделить следующий транш.
Фото: publika.md

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«О следующем пересмотре программы EFF мы ожидаем, что миссия начнет работать в ближайшие недели», — отметила представитель Фонда.

По ее словам, миссия при пересмотре изучит полный спектр развития экономической ситуации в Украине за последний период и подготовит обновленную макроэкономическую основу, в том числе обновленный анализ устойчивости государственного долга.

Она также отметила, что результаты пересмотра миссия может предоставить Исполнительному совету МВФ до конца июня. После этого будет приниматься решение о возможности выделения следующего транша для Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте 2024 года Украина получила четвертый транш финансирования на сумму около $880 млн (663,9 млн СДР) от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).

Источник: Минфин
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