МВФ начнет новый пересмотр программы для Украины через несколько недель

Миссия МВФ начнет работу по четвертому пересмотру Программы расширенного финансирования для Украины через несколько недель, что позволит — в случае положительных результатов — выделить следующий транш. Об этом заявила директор Департамента по вопросам коммуникаций МВФ Джулия Козак, сообщает Укринформ.

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«О следующем пересмотре программы EFF мы ожидаем, что миссия начнет работать в ближайшие недели», — отметила представитель Фонда.

По ее словам, миссия при пересмотре изучит полный спектр развития экономической ситуации в Украине за последний период и подготовит обновленную макроэкономическую основу, в том числе обновленный анализ устойчивости государственного долга.

Она также отметила, что результаты пересмотра миссия может предоставить Исполнительному совету МВФ до конца июня. После этого будет приниматься решение о возможности выделения следующего транша для Украины.

Напомним

«Минфин» писал, что в марте 2024 года Украина получила четвертый транш финансирования на сумму около $880 млн (663,9 млн СДР) от МВФ в рамках программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF).