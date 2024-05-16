Дания выделила Украине новый пакет военной помощи на более чем 750 миллионов евро

Сегодня, 16 мая, Дания выделила Украине новый пакет военной помощи на 5,6 млрд датских крон (свыше 750 млн евро). Об этом сообщает Минобороны Дании.

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Отмечается, что из этой суммы 2,4 млрд датских крон (более 320 млн евро) зарезервировано для ПВО. Часть средств также уйдет на безвозмездную передачу Украине истребителей F-16.

Кроме того, средства будут направлены на приобретение артиллерийских снарядов, гранат и противотанковых мин.

Правительство Дании планирует также зарезервировать дополнительные средства для инвестиций в оборонно-промышленный комплекс Украины.

Это уже 18 пакет помощи от Дании.

«Ситуация в Украине очень серьезная. Несомненно, украинцы нуждаются в постоянной и массовой поддержке со стороны союзников. Этим пакетом мы посылаем однозначный сигнал как Украине, так и внешнему миру. Мы предоставляем оба пожертвования сейчас и готовы инвестировать масштабные и долгосрочные средства в украинскую оборонную промышленность. Их борьба за свободу все еще является нашей борьбой», — заявил министр обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен.

Напомним

«Минфин» писал, что Дания выделит 420 млн евро на возобновляемую энергетику и восстановление Украины.

Кроме того, Дания выделит 33,5 млн евро на гуманитарную помощь Украине.