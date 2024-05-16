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16 мая 2024, 15:16 Читати українською

Товарооборот с начала года составил $35 миллиардов. С кем Украина торговала больше всего

Украинский товарооборот за январь-апрель 2024 года составил $35,3 миллиарда, облагаемый налогом импорт составил $19 миллиардов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Украинский товарооборот за январь-апрель 2024 года составил $35,3 миллиарда, облагаемый налогом импорт составил $19 миллиардов.
Фото:depositphotos

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«В январе-апреле 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $21,9 млрд, а экспортировали — на сумму $13,4 млрд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что облагаемый налогом импорт составил $19 млрд или 87% общих объемов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг импорта в январе-апреле 2024 года составила 0,50 долл./кг, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Из каких стран больше импортировала Украина

  • Китай — $4,2 млрд.
  • Польша — $2,3 млрд.
  • Германия — $1,8 млрд.

В какие страны больше всего экспортировала Украина

  • Польша — $1,3 млрд.
  • Китай — $1,2 млрд.
  • Испания — $1,1 млрд.

Читайте: Госстат: Экспорт товаров из Украины сократился

Какие товары экспортировали

В общих объемах ввезенных в январе-апреле 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

  • машины, оборудование и транспорт — $7,4 млрд.

  • продукция химической промышленности — $4,2 млрд.
  • топливно-энергетические — $2,7 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:

  • продовольственные товары — $8,6 млрд.
  • металлы и изделия из них — $1,4 млрд.
  • минеральные продукты — $1,2 млрд.
Источник: Минфин
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