Товарооборот с начала года составил $35 миллиардов. С кем Украина торговала больше всего

Украинский товарооборот за январь-апрель 2024 года составил $35,3 миллиарда, облагаемый налогом импорт составил $19 миллиардов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

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«В январе-апреле 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $21,9 млрд, а экспортировали — на сумму $13,4 млрд», — говорится в сообщении.

Отмечается, что облагаемый налогом импорт составил $19 млрд или 87% общих объемов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг импорта в январе-апреле 2024 года составила 0,50 долл./кг, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Из каких стран больше импортировала Украина

Китай — $4,2 млрд.

Польша — $2,3 млрд.

Германия — $1,8 млрд.

В какие страны больше всего экспортировала Украина

Польша — $1,3 млрд.

Китай — $1,2 млрд.

Испания — $1,1 млрд.

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Какие товары экспортировали

В общих объемах ввезенных в январе-апреле 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:

машины, оборудование и транспорт — $7,4 млрд.

продукция химической промышленности — $4,2 млрд.

топливно-энергетические — $2,7 млрд.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли: