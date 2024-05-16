Украинский товарооборот за январь-апрель 2024 года составил $35,3 миллиарда, облагаемый налогом импорт составил $19 миллиардов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Товарооборот с начала года составил $35 миллиардов. С кем Украина торговала больше всего
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«В январе-апреле 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $21,9 млрд, а экспортировали — на сумму $13,4 млрд», — говорится в сообщении.
Отмечается, что облагаемый налогом импорт составил $19 млрд или 87% общих объемов импортируемых товаров. Налоговая нагрузка на 1 кг импорта в январе-апреле 2024 года составила 0,50 долл./кг, что на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Из каких стран больше импортировала Украина
- Китай — $4,2 млрд.
- Польша — $2,3 млрд.
- Германия — $1,8 млрд.
В какие страны больше всего экспортировала Украина
- Польша — $1,3 млрд.
- Китай — $1,2 млрд.
- Испания — $1,1 млрд.
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Какие товары экспортировали
В общих объемах ввезенных в январе-апреле 2024 года товаров 65% составили следующие категории товаров:
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машины, оборудование и транспорт — $7,4 млрд.
- продукция химической промышленности — $4,2 млрд.
- топливно-энергетические — $2,7 млрд.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $8,6 млрд.
- металлы и изделия из них — $1,4 млрд.
- минеральные продукты — $1,2 млрд.
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