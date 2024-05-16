Индия увеличила импорт золота в апреле в 2 раза больше, чем в марте текущего. Об этом говорится в обзоре World Gold Council.
Индия увеличила импорт золота в апреле в два раза
Покупка золота
Всего за первые 4 месяца года импорт золота в Индию составил $12,706 млрд, что в 1,7 раза больше результата соответствующего периода прошлого года.
По итогам 2023 года Индия импортировала почти 744 тонны золота на $42,581 млрд. В натуральном выражении объем вырос на 4%, в стоимостном — на 16%.
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Индия является одним из крупнейших потребителей золота в мире, практически не производя его сама.
Источник: Минфин
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