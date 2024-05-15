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15 мая 2024, 18:07 Читати українською

США направят $2 млрд в новый спецфонд для украинского оборонно-промышленного комплекса — Блинкен

Соединенные Штаты предоставит Украине дополнительные $2 млрд в виде взноса в новый фонд, целью которого будет развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и финансирование закупки оружия. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Европейская Правда.

Соединенные Штаты предоставит Украине дополнительные $2 млрд в виде взноса в новый фонд, целью которого будет развитие украинского оборонно-промышленного комплекса и финансирование закупки оружия.
Фото: facebook.com/Antonyjohnb1

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«Они ($2 млрд, — ред.) будут вложены в первый такого рода фонд — Defense Enterprise Fund — у которого будет три компонента», — отметил Блинкен на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Первым направлением будет помощь с приобретением того, что нуждается в Украине, вторым — инвестиции в укрепление военно-промышленного комплекса Украины, чтобы Киев мог производить больше оружия «и для себя, и для других», третьим — финансирование покупки оружия не только у США, а и других партнеров.

Напомним

Министерство обороны США заявило, что общая помощь Украине в военной сфере с начала полномасштабного вторжения России составляет более $50 млрд.

Источник: Минфин
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