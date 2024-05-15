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15 мая 2024, 16:23 Читати українською

Philip Morris запустила новую фабрику во Львовской области

Philip Morris International открыла новую фабрику во Львовской области, в которую инвестировала $30 млн. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Philip Morris International открыла новую фабрику во Львовской области, в которую инвестировала $30 млн.
Фото: wikipedia.org

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По плану на фабрике будет работать 5 производственных линий. Первую из них запустили в мае, еще четыре будут введены в эксплуатацию до конца года, что выведет производственную мощность фабрики на 10 млрд. штук сигарет в год и полностью покроет потребности компании по обеспечению украинского рынка продукцией.

На новой фабрике будет создано 250 рабочих мест. Сейчас на предприятии уже работает около 100 работников, релоцированных с харьковской фабрики Филипп Моррис, еще 150 работников будут релокованы до конца года.

Кроме того, компания уже выделила более 1,3 млн грн на ремонт общественного укрытия вблизи фабрики и планирует дополнительно инвестировать 60 млн грн в строительство собственного укрытия на территории фабрики.

«В этом году Филипп Моррис отмечает 30 лет работы в Украине. За это время мы инвестировали около $750 млн. в экономику здесь. Несмотря на сложные условия, мы смогли показать устойчивость и фокус на достижении результатов. То, что мы запустили фабрику менее чем через год, свидетельствует о нашей неоспоримой уверенности в будущем Украины», — прокомментировал Максим Барабаш, генеральный директор «Филипп Моррис Украина».

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+26
bonv
bonv
15 мая 2024, 16:56
#
Фабрика яка вбиває…
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
15 мая 2024, 17:02
#
Поближе к границе…
Экономия на логистике…
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