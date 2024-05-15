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15 мая 2024, 18:26 Читати українською

БЭБ разоблачило нелегальный криптообменник. Суд наложил арест на более чем 28 миллионов

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с киберспециалистами СБУ разоблачили во Львовской области финансовую компанию, через которую конвертировали виртуальные активы в гривну, а также выводили средства наличными. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с киберспециалистами СБУ разоблачили во Львовской области финансовую компанию, через которую конвертировали виртуальные активы в гривну, а также выводили средства наличными.
Фото: esbu.gov.ua

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Отмечается, что теневые услуги конвертации осуществлялись под прикрытием лицензии финансовой компании.

Установлено, что заявки на обмен криптовалюты наличные получали в телеграмм-боте. В дальнейшем заказчику приходило смс сообщение с адресом обменника и паролем, который необходимо было сообщить при обмене.

Также при участии владельцев упомянутых обменных пунктов происходил обмен денежных средств на виртуальные активы по схеме «лицо-лицу».

Заказчику услуги предоставлялись реквизиты украинской карты, а перевод виртуальных активов осуществлялся с электронного кошелька обменника на электронный кошелек заказчика и обратно.

«Такие операции проводились без соответствующих разрешений Национального банка Украины и без отражения в бухгалтерском и налоговом учетах», — говорится в сообщении.

Обыски

Правоохранители провели 11 обысков, в ходе которых изъяли неучтенные наличные в гривне и иностранной валюте в эквиваленте ориентировочно 13 млн грн, а также пять холодных ключей к криптогаманцам, мобильные телефоны, ноутбуки и черновую документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Арест активов

Постановлением суда наложен арест на виртуальные активы в сумме почти 28,5 млн грн в эквиваленте, хранящихся на одной из известных криптобирж.

Кроме того, причастные осуществляли вывод виртуальных активов через подсанкционную российскую платформу.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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YevgenMuza
YevgenMuza
15 мая 2024, 18:36
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А є приклади легальних криптообмінників?
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