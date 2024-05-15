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15 мая 2024, 14:01 Читати українською

Oracle может заключить сделку с ИИ-стартапом Маска на $10 миллиардов — The Information

Американская корпорация Oracle близка к заключению сделки со стартапом Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI на сумму $10 млрд. Об этом сообщает The Information со ссылкой на свои источники.

Американская корпорация Oracle близка к заключению сделки со стартапом Илона Маска в области искусственного интеллекта xAI на сумму $10 млрд.
Фото: oracle.com

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Сообщается, что данная сделка сделает xAI одним из крупнейших клиентов Oracle. Однако обсуждения все еще продолжаются, и нет никаких гарантий, что компании придут к соглашению.

В случае, если сделка будет завершена, Oracle предоставит xAI облачное хранилище.

Рост акций Oracle

После публикации новости о возможной сделке с xAI акции Oracle выросли на 5,3%, но к закрытию торгов немного опустились, достигнув цены $120,87. Рост акций составил 3,87%, на постмаркете бумаги прибавили еще 0,6%.

С начала 2024 года к закрытию акции Oracle выросли почти на 15%, а за последние 12 месяцев — на 23%.

Напомним

«Минфин» писал, что акции Oracle в 2023 году рекордно выросли более чем на 50%.

Источник: Минфин
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