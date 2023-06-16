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16 июня 2023, 17:03 Читати українською

Акции Oracle в 2023 году рекордно выросли более чем на 50%

Годами разработчик программного обеспечения для баз данных Oracle отставал от конкурентов в создании облачных технологий, отвечающих требованиям современного предприятия. Но сейчас ситуация изменилась, и на Уолл-стрит вполне довольны результатами компании Ларри Эллисона. В 2023 году акции компании выросли более чем на 50%. Об этом сообщает CNBC.

Годами разработчик программного обеспечения для баз данных Oracle отставал от конкурентов в создании облачных технологий, отвечающих требованиям современного предприятия.
Фото: oracle.com

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В среду акции Oracle выросли на 4,8% до $122,24, закрывшись на рекордных показателях пятый день подряд и в восьмой раз за месяц в целом. За последние 12 месяцев акции продемонстрировали 73% роста, превзойдя по этому показателю все компании с большой капитализацией, кроме Nvidia.

На этой неделе Oracle отчитывалась о больших, чем ожидалось, доходах и доходах, чем вызвала одобрение аналитиков.

Ларри Эллисон обогнал Билла Гейтса в рейтинге миллиардеров

Причем в течение двух часов после обнародования показателей Ларри Элисон переместился на 4 место в рейтинге миллиардеров Bloomberg, опередив Билла Гейтса.

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Капитализация Oracle

После того как в 2020 году рыночная капитализация Oracle упала ниже младшей Salesforce, компании удалось вернуть лидерство — в среду Oracle стоила $330 миллиардов, а Salesforce — $204 миллиарда. И рост продолжается — доход компании за последний квартал увеличился на 17% по сравнению с предыдущим годом и на 11% по сравнению с Salesforce.

Доходы от облачной инфраструктуры в Oracle выросли на 76% по сравнению с годом ранее, превысив рост на 55% в прошлом квартале.

Инвестиции

Известно, что Oracle также увлеклась генеративным искусственным интеллектом и инвестирует в Cohere — стартап, который оценивается более чем в $2 млрд и предоставляет технологию, которую можно использовать для копирайтинга, поиска и обобщения.

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Источник: Минфин
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