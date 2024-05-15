Официальный курс: НБУ снизил гривну на 6 копеек

Национальный банк Украины установил на 15 мая 2024 года официальный курс гривны на уровне 39,6799 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 6 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 15 мая установил официальный курс евро на уровне 42,8305 грн. Европейская валюта подорожала на 8 копеек. Это новый исторический максимум. До этого курс евро был на максимальном уровне 13 мая 2024 (42,8148 грн/евро).

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