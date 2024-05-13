В этом году Минфин привлек почти 120 млрд от продажи ОВГЗ

Министерство финансов в январе-марте 2024 года провело 46 аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), привлекая 119,6 млрд грн на покрытие дефицита государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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«В течение января-марта 2024 года Минфин провел 46 аукционов по размещению ОВГЗ, привлекая 119,6 млрд грн на покрытие дефицита государственного бюджета», — говорится в сообщении.

Процент рефинансирования рыночных облигаций внутреннего государственного займа по состоянию на 31 марта 2024 составил 138%, при этом процент рефинансирования ОВГЗ, номинированных в гривне — 207%, в долларах США — 97%, в евро — 93%.