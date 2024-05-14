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14 мая 2024, 16:23 Читати українською

Большинство украинцев с пониманием относятся к повышению тарифов на электроэнергию — опрос

Большинство (55%) опрошенных украинцев с пониманием относятся к повышению тарифов на электроэнергию с целью обеспечения ремонта разрушенных объектов инфраструктуры. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

Большинство (55%) опрошенных украинцев с пониманием относятся к повышению тарифов на электроэнергию с целью обеспечения ремонта разрушенных объектов инфраструктуры.
Фото: pixabay.com

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В частности, по мнению 45% респондентов, для обеспечения ремонта тарифы на электроэнергию могут быть повышены с учетом материального состояния и объемов потребления домохозяйства.

Еще 10% убеждены, что цены на электричество следует повысить всем потребителям. 40% граждан уверены, что повышать тарифы не нужно, даже если ситуация с электроснабжением станет хуже.

При этом 67% респондентов согласны с мнением, что в случае повышения тарифов незащищенные слои населения должны получить помощь от государства. Около четверти (26%) с этим не согласны.

Читайте также: Повышение тарифов на электроэнергию будет быстрым и существенным — прогноз НБУ

Опрос

Опрос проводился 6−8 мая 2024 среди граждан в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опросили 1200 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+27
sankia011
sankia011
14 мая 2024, 16:41
#
Ага. і до коруціїї у верхівці, саботажу та мародерства.
Полудурок автор і його писанина!
+
+15
SamBB
SamBB
14 мая 2024, 16:46
#
З особливим розумінням ставиться режессер-кентюля президента через чию прокладку та енергія буде продаватись.
+
0
1vikky
1vikky
14 мая 2024, 16:48
#
«Большинство (55%) опрошенных украинцев с пониманием относятся к повышению тарифов на электроэнергию с целью обеспечения ремонта разрушенных объектов инфраструктуры» !! А почему украинцы должны оплачивать ремонт частных компаний олигархата???
+
0
Abramon
Abramon
14 мая 2024, 16:53
#
Приватні компанії нехай за свій рахунок відновлюють, заводять капітал з таким натхненням з яким виводили)))), але цього ж не буде. Тариф на е/е в любому випадку треба підвищувати, але максимально тиснути на ДЕТКи та інше приватне барахло, яке отримувало надприбутки користуючись монопольним становищем на ринку.
+
0
Oligarh
Oligarh
14 мая 2024, 16:55
#
Что? что? что? с понимание? пхахахахаха. Они с пониманием обслуживают частый бизнес. Поднимайте цены на воду, тепло, да в принципе на что хотите, они с пониманием с опущенной гривой будут платить. Я уже писал, что восстановление ляжет на карман граждан. Первый пошел
Этот народ необучаемый
+
0
Lolik1837
Lolik1837
14 мая 2024, 17:03
#
И где ж , мля , они такие результаты опросов берут ? Это где ж они столько дебилов набрали , которые оправдывают повышение цен на энергию? Это наверное те опрашиваемые из тех 90% из вчерашнего опроса , которые сидя за кордонами Украины, одновременно верят в ее победу ?)))
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