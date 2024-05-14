Большинство украинцев с пониманием относятся к повышению тарифов на электроэнергию — опрос

Большинство (55%) опрошенных украинцев с пониманием относятся к повышению тарифов на электроэнергию с целью обеспечения ремонта разрушенных объектов инфраструктуры. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг».

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В частности, по мнению 45% респондентов, для обеспечения ремонта тарифы на электроэнергию могут быть повышены с учетом материального состояния и объемов потребления домохозяйства.

Еще 10% убеждены, что цены на электричество следует повысить всем потребителям. 40% граждан уверены, что повышать тарифы не нужно, даже если ситуация с электроснабжением станет хуже.

При этом 67% респондентов согласны с мнением, что в случае повышения тарифов незащищенные слои населения должны получить помощь от государства. Около четверти (26%) с этим не согласны.

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Опрос

Опрос проводился 6−8 мая 2024 среди граждан в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опросили 1200 респондентов методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной подборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.