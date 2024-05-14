Работники банков стали жаловаться на завышенные нормы выработки и низкие зарплаты. Какие оклады работникам предлагает Приватбанк

Страницу отзывов на работу банков на сайте «Минфин» используют не только клиенты финучреждений, но и их работники. В частности, такой отзыв 10 мая 2024 года оставила бывшая работница государственного Приватбанка Татьяна.

Почему страдает уровень сервиса в Привате: объяснение экс-сотрудницы

Она сообщила, что в Киевском офисе Приватбанка установлены завышенные нормы выработки, есть проблемы с нехваткой специалистов. А уровень оплаты, по ее словам, «совсем не отвечает объему работы и количеству направлений, за которые отвечает работник». Также она пишет, что при этом целый год не было никаких доплат, выходных на праздники, а еще не выплатили 13 зарплату. Все это она связала с качеством обслуживания клиентов, что важно для потребителей.

«Как следствие, это все отражается на обслуживании клиентов, и люди должны понимать, что если им не нравится, когда мало сотрудников работает, или не помогают с терминалом или другой проблемой, то это не потому, что в отделении все сотрудники и руководитель так плохи и не компетентны. А потому что руководство из офиса поставило очень завышенные нормативы, которые нужно выполнять, и за которых (выполняешь ты их или нет) — к тебе всегда будут претензии», — объяснила проблему Татьяна.

Как комментирует ситуацию Приват

Сам Приватбанк также дал комментарий по этой ситуации. В организации подчеркнули, что предоставление выходных на праздники не предусмотрено законодательством, действующим в период действия в Украине военного положения. А условия труда в госбанке считают конкурентными.

«Мы предлагаем: работу в крупнейшем и инновационном банке Украины, официальное трудоустройство и 24 календарных дня отпуска, конкурентную заработную плату», — говорится в ответе Приватбанка.

Как ранее писал «Минфин», этот госбанк имеет наибольший штат работников во всей банковской системе Украины. Хотя по итогам 2023 года общая численность персонала Приватбанка и уменьшилась с 18,7 тыс. до 18,3 тыс. одновременно с сокращением сети отделений с 1210 до 1132 точек.

Вторым по штату после Привата идет государственный Ощадбанк, где к началу 2024 года трудилось 16,4 тыс. человек и функционировало 1182 отделения.

Кого ищет и сколько готов платить Приват

По состоянию на 14 мая, в открытом доступе на сайте robota.ua Приватбанк разместил объявления по 331 одной вакансии для разных специалистов в различных регионах страны, а на сайте work.ua — 359 вакансий.

Условия и вакансии изменяются практически ежедневно, а разброс предлагаемых окладов находится в широком диапазоне в зависимости от специализации и города.

«Минфин» собрал 20-ку публичных предложений по зарплатам (месяц) в Приватбанке с robota.ua:

кассир-операционист (Луцк) — 19,9 тыс. грн; кассир-операционист (Киев, Святошинский район) — 26 тыс. грн; специалист по обслуживанию клиентов (Киев, Днепровский район) — 30 тыс. грн; специалист по обслуживанию клиентов (Киев, Дарницкий район) — 34 тыс. грн; специалист по обслуживанию клиентов, подменный (Запорожье) — 29 тыс. грн; специалист по обслуживанию клиентов (Николаев) — 27,3 тыс. грн; специалист по обслуживанию клиентов (Одесса) — 32,4 тыс. грн; специалист по обслуживанию индивидуальных VIP-клиентов (Запорожье) — 32,3 тыс. грн; специалист по обслуживанию клиентов по телефону (Черкассы) — 19,4 тыс. грн; оператор по обработке обращений по POS-терминалам (Ивано-Франковск) — 12,5 тыс. грн; оператор контракт-центра по взысканию проблемной задолженности (Днепр) — 21,9 тыс. грн; инкассатор-охранник (Львов) — 32,6 тыс. грн; персональный финансовый консультант корпоративных клиентов среднего бизнеса (Южноукраинск) — 34,1 тыс. грн; персональный финансовый консультант корпоративных клиентов среднего бизнеса (Киев) — 40 тыс. грн; специалист по кредитованию микробизнеса в регионе (Одесса) — 52,9 тыс грн; руководитель отделения (Львов) — 34 тыс. грн; руководитель отделения (Кривой Рог) — 43,5 тыс. грн; руководитель отделения (Одесса) — 48,7 тыс. грн; руководитель отделения (Вознесенск) — 57,4 тыс. грн; руководитель отделения (Киев) — от 50 тыс. грн до 78,5 тыс. грн.

По многим вакансиям размеры окладов не указываются, и сообщаются претендентам уже после отклика на объявление.