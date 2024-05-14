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14 мая 2024, 14:23 Читати українською

Работники банков стали жаловаться на завышенные нормы выработки и низкие зарплаты. Какие оклады работникам предлагает Приватбанк

Страницу отзывов на работу банков на сайте «Минфин» используют не только клиенты финучреждений, но и их работники. В частности, такой отзыв 10 мая 2024 года оставила бывшая работница государственного Приватбанка Татьяна.

Страницу отзывов на работу банков на сайте «Минфин» используют не только клиенты финучреждений, но и их работники.

Почему страдает уровень сервиса в Привате: объяснение экс-сотрудницы

Она сообщила, что в Киевском офисе Приватбанка установлены завышенные нормы выработки, есть проблемы с нехваткой специалистов. А уровень оплаты, по ее словам, «совсем не отвечает объему работы и количеству направлений, за которые отвечает работник». Также она пишет, что при этом целый год не было никаких доплат, выходных на праздники, а еще не выплатили 13 зарплату. Все это она связала с качеством обслуживания клиентов, что важно для потребителей.

«Как следствие, это все отражается на обслуживании клиентов, и люди должны понимать, что если им не нравится, когда мало сотрудников работает, или не помогают с терминалом или другой проблемой, то это не потому, что в отделении все сотрудники и руководитель так плохи и не компетентны. А потому что руководство из офиса поставило очень завышенные нормативы, которые нужно выполнять, и за которых (выполняешь ты их или нет) — к тебе всегда будут претензии», — объяснила проблему Татьяна.

Как комментирует ситуацию Приват

Сам Приватбанк также дал комментарий по этой ситуации. В организации подчеркнули, что предоставление выходных на праздники не предусмотрено законодательством, действующим в период действия в Украине военного положения. А условия труда в госбанке считают конкурентными.

«Мы предлагаем: работу в крупнейшем и инновационном банке Украины, официальное трудоустройство и 24 календарных дня отпуска, конкурентную заработную плату», — говорится в ответе Приватбанка.

Как ранее писал «Минфин», этот госбанк имеет наибольший штат работников во всей банковской системе Украины. Хотя по итогам 2023 года общая численность персонала Приватбанка и уменьшилась с 18,7 тыс. до 18,3 тыс. одновременно с сокращением сети отделений с 1210 до 1132 точек.

Вторым по штату после Привата идет государственный Ощадбанк, где к началу 2024 года трудилось 16,4 тыс. человек и функционировало 1182 отделения.

Кого ищет и сколько готов платить Приват

По состоянию на 14 мая, в открытом доступе на сайте robota.ua Приватбанк разместил объявления по 331 одной вакансии для разных специалистов в различных регионах страны, а на сайте work.ua — 359 вакансий.

Условия и вакансии изменяются практически ежедневно, а разброс предлагаемых окладов находится в широком диапазоне в зависимости от специализации и города.

«Минфин» собрал 20-ку публичных предложений по зарплатам (месяц) в Приватбанке с robota.ua:

  1. кассир-операционист (Луцк) — 19,9 тыс. грн;
  2. кассир-операционист (Киев, Святошинский район) — 26 тыс. грн;
  3. специалист по обслуживанию клиентов (Киев, Днепровский район) — 30 тыс. грн;
  4. специалист по обслуживанию клиентов (Киев, Дарницкий район) — 34 тыс. грн;
  5. специалист по обслуживанию клиентов, подменный (Запорожье) — 29 тыс. грн;
  6. специалист по обслуживанию клиентов (Николаев) — 27,3 тыс. грн;
  7. специалист по обслуживанию клиентов (Одесса) — 32,4 тыс. грн;
  8. специалист по обслуживанию индивидуальных VIP-клиентов (Запорожье) — 32,3 тыс. грн;
  9. специалист по обслуживанию клиентов по телефону (Черкассы) — 19,4 тыс. грн;
  10. оператор по обработке обращений по POS-терминалам (Ивано-Франковск) — 12,5 тыс. грн;
  11. оператор контракт-центра по взысканию проблемной задолженности (Днепр) — 21,9 тыс. грн;
  12. инкассатор-охранник (Львов) — 32,6 тыс. грн;
  13. персональный финансовый консультант корпоративных клиентов среднего бизнеса (Южноукраинск) — 34,1 тыс. грн;
  14. персональный финансовый консультант корпоративных клиентов среднего бизнеса (Киев) — 40 тыс. грн;
  15. специалист по кредитованию микробизнеса в регионе (Одесса) — 52,9 тыс грн;
  16. руководитель отделения (Львов) — 34 тыс. грн;
  17. руководитель отделения (Кривой Рог) — 43,5 тыс. грн;
  18. руководитель отделения (Одесса) — 48,7 тыс. грн;
  19. руководитель отделения (Вознесенск) — 57,4 тыс. грн;
  20. руководитель отделения (Киев) — от 50 тыс. грн до 78,5 тыс. грн.

По многим вакансиям размеры окладов не указываются, и сообщаются претендентам уже после отклика на объявление.

Автор:
Лысенко Елена
Финансовый журналист Лысенко Елена
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
bonv
bonv
14 мая 2024, 14:28
#
З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць становить 2 920 гривень, а для:
працездатних осіб — 3 028 гривень;
осіб, які втратили працездатність, — 2361 гривня.
+
+29
SamBB
SamBB
14 мая 2024, 14:45
#
З цим проблеми не лише у Привата, ситуація однакова в багатьох банках.знаю 2 спеців які звільнились з 2 різних банків по схожій причині, — зарплата така ж, а обов’язків за трьох.
Також довелось відчути на собі фінансові навички одного зі нововлаштованих спеціалістів банку, який мені такого нарахував по депозитах, що його пропозиція з калькулятором його ж банку не сходилась у 150 дол. (не на мою користь) :)))
+
+30
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
14 мая 2024, 14:51
#
Сервіс привату страждає, бо це вже старий неповороткий динозавр із комісіями за все :)
+
+30
vanga1
vanga1
14 мая 2024, 15:29
#
Є баланс у всьому у природі. Там не недоплачують, — десь переплачують.
Подивіться скільки щороку бонусів та премій виплачують раді директорів та іншому менеджменту.
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