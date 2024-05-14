Искусственный интеллект бьет по мировому рынку труда «как цунами». Об этом заявила в директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет Reuters.
В МВФ заявили, что искусственный интеллект как «цунами» бьет по рынку труда
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По ее словам, в ближайшие два года искусственный интеллект, вероятно, окажет влияние на 60% рабочих мест в развитых странах и 40% рабочих мест во всем мире.
«У нас очень мало времени, чтобы подготовить к этому людей, подготовить к этому бизнесы», — сказала Георгиева.
Она также считает, что это может принести огромное повышение производительности, если мы хорошо с этим справимся. Однако это также может привести к большей дезинформации и, конечно, к большему неравенству в обществе.
Источник: Минфин
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Комментарии - 7
Вже зараз ця чудова система працює, просто поки що не є тотальною. Але якщо той штучний інтелект дійсно такий крутий, що забере всі робочі місця, то бюрократія гарантує світле майбутнє людства. Правда я дещо сумніваюсь у всемогутності тієї залізяки. Доводилось з нею спілкуватись, відверто кажучи до справжнього інтелекту там ще дуже далеко. Гарно штампує всіляку гуманітарну писанину, але сипеться на досить простих логічних і математичних задачках.
«Якщо Путіна не зупинити в Україні, завтра це коштуватиме набагато дорожче», — цей рефрен західних політиків у останні пів року навіть трошки навʼяз у зубах
*** , чуваки, а вам не здається, що ми вас про це попереджали?
У 2008-му, коли він напав на Грузію. У 2009, коли відключав газ Україні. У 2013=му, коли втрутився в Майдан. У 2014-му, коли відхапав Крим і Донбас. Пізніше, коли будував свій Сєвпоток-2.
Щоправда, у 2019-му у нас свої путінферштеєри взяли владу: все намагалися подивитися йому в очі й зустрітися на колінах посередині (української території).
Як виявилося, на весь цивілізований світ знайшлася лише невеличка група людей, котра мала сміливість подивитися правді в очі! Тобто, консервативні, неполіткоректні «русофоби» («бандерівці») єдині мали рацію стосовно найбільшої (наразі) загрози людству?
А нам тут розповідають про колективний розум більшості й нєвʼ*бічеських аналітиків західних спецслужб. Хі-хі.
Карл Волох, політаналітик, блогер.