В МВФ заявили, что искусственный интеллект как «цунами» бьет по рынку труда

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

14 мая 2024, 13:33 Читати українською

В МВФ заявили, что искусственный интеллект как «цунами» бьет по рынку труда

Искусственный интеллект бьет по мировому рынку труда «как цунами». Об этом заявила в директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет Reuters.

Искусственный интеллект бьет по мировому рынку труда «как цунами».

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По ее словам, в ближайшие два года искусственный интеллект, вероятно, окажет влияние на 60% рабочих мест в развитых странах и 40% рабочих мест во всем мире.

«У нас очень мало времени, чтобы подготовить к этому людей, подготовить к этому бизнесы», — сказала Георгиева.

Она также считает, что это может принести огромное повышение производительности, если мы хорошо с этим справимся. Однако это также может привести к большей дезинформации и, конечно, к большему неравенству в обществе.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 7

+
+30
Kharakternyk
Kharakternyk
14 мая 2024, 13:42
#
Тому ми вирішили скоротити населення Землі на 2/3.
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
14 мая 2024, 13:46
#
Удобно, 6 телефонов… Там одно, оно там. А вообще ты понимаешь…
+
+15
EvilReptiloid
EvilReptiloid
14 мая 2024, 14:08
#
Хіба так важко наплодити bullshit job в державних органах? Було двадцять міністерств — стане сто. Було шістдесят державних комісій і комітетів — стане триста. І кожний гарантовано отримає робоче місце чиновника, де зранку до ночі плодитиме нікчемні нікому не потрібні папірці. І відчуватиме себе важливим і потрібним суспільству.
Вже зараз ця чудова система працює, просто поки що не є тотальною. Але якщо той штучний інтелект дійсно такий крутий, що забере всі робочі місця, то бюрократія гарантує світле майбутнє людства. Правда я дещо сумніваюсь у всемогутності тієї залізяки. Доводилось з нею спілкуватись, відверто кажучи до справжнього інтелекту там ще дуже далеко. Гарно штампує всіляку гуманітарну писанину, але сипеться на досить простих логічних і математичних задачках.
+
+15
zevs1
zevs1
14 мая 2024, 14:33
#
Можно уже заменить украинских чиновников на искусственный интеллект,это ж какая экономия будет в Украине, а чиновников на войну отправить так как они и допустили её.
+
0
Alexandr1974
Alexandr1974
14 мая 2024, 16:51
#
Лаптями воняешь.фсбхвойда))
+
+15
Prya
Prya
14 мая 2024, 14:43
#
Люди будут развязывать войны и справятся
+
0
bonv
bonv
14 мая 2024, 14:50
#
«Русофоби» мали рацію щодо загрози людству.
«Якщо Путіна не зупинити в Україні, завтра це коштуватиме набагато дорожче», — цей рефрен західних політиків у останні пів року навіть трошки навʼяз у зубах
*** , чуваки, а вам не здається, що ми вас про це попереджали?
У 2008-му, коли він напав на Грузію. У 2009, коли відключав газ Україні. У 2013=му, коли втрутився в Майдан. У 2014-му, коли відхапав Крим і Донбас. Пізніше, коли будував свій Сєвпоток-2.
Щоправда, у 2019-му у нас свої путінферштеєри взяли владу: все намагалися подивитися йому в очі й зустрітися на колінах посередині (української території).
Як виявилося, на весь цивілізований світ знайшлася лише невеличка група людей, котра мала сміливість подивитися правді в очі! Тобто, консервативні, неполіткоректні «русофоби» («бандерівці») єдині мали рацію стосовно найбільшої (наразі) загрози людству?
А нам тут розповідають про колективний розум більшості й нєвʼ*бічеських аналітиків західних спецслужб. Хі-хі.
Карл Волох, політаналітик, блогер.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают KonsultantS, propodail и 24 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами