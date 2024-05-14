В МВФ заявили, что искусственный интеллект как «цунами» бьет по рынку труда

Искусственный интеллект бьет по мировому рынку труда «как цунами». Об этом заявила в директор-распорядительница Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, пишет Reuters.

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По ее словам, в ближайшие два года искусственный интеллект, вероятно, окажет влияние на 60% рабочих мест в развитых странах и 40% рабочих мест во всем мире.

«У нас очень мало времени, чтобы подготовить к этому людей, подготовить к этому бизнесы», — сказала Георгиева.

Она также считает, что это может принести огромное повышение производительности, если мы хорошо с этим справимся. Однако это также может привести к большей дезинформации и, конечно, к большему неравенству в обществе.