В Украине в этом году закрыли 31 тыс ФЛП

Украинцы закрыли почти 31 тысячу ФЛП с начала года. Среди них 23% тех, кто открылся недавно. Однако новых бизнесов открывается в два раза больше — более 74 тысяч за первый квартал этого года. Об этом свидетельствуют данные платформы Опендатабот.

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Чаще всего закрываются ФЛП, работающие в сфере розничной торговли — 10 773 (34,9%). Также в тройку лидеров попали сферы компьютерного программирования и оптовой торговли — 10,1% и 6,2% соответственно.

Больше всего закрывается бизнесов в Киеве — более 3,8 тысяч или 12,4%. На втором месте антирейтинга Харьковщина — почти 2,4 тысяч бизнесов (7,7%). И замыкает топ Днепропетровщина, там прекратили свою деятельность почти 2,4 тысячи ФЛП или 7,7%.

В антитоп также попала Одесщина и Львовщина — 7,7% и 6,8% соответственно.

Более 23% вновь созданных ФЛП в прошлом году прекратили свою деятельность в 2024 году — это 7,3 тысячи бизнесов.