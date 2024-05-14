Байден подписал закон о запрете импорта российского урана

В понедельник, 13 мая, Президент США Джо Байден подписал закон о запрете импорта обогащенного урана из россии. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что данное решение укрепит энергетическую и экономическую безопасность США, уменьшит и впоследствии устранит зависимость от россии в гражданской ядерной энергетике.

«Этот новый закон восстанавливает лидерство Америки в ядерном секторе. Он поможет обезопасить наш энергетический сектор для будущих поколений. И, опираясь на беспрецедентное федеральное финансирование в размере 2,72 миллиарда долларов, которое Конгресс недавно выделил по просьбе президента, он даст толчок для запуска новых мощностей по обогащению урана в Соединенных Штатах и пришлет четкий сигнал промышленности, что мы привержены долгосрочному росту нашего ядерного сектора», — отметил Салливан.

Он также рассказал об обязательствах США, взятых в декабре прошлого года — вместе с Канадой, Францией, Японией и Великобританией — совместно инвестировать $4,2 млрд в расширение мощностей по обогащению и конверсии урана.

«Я с гордостью могу сказать, что благодаря этим средствам, предоставленным Конгрессом, мы значительно перевыполнили это обязательство и работаем с промышленностью над реализацией этой амбициозной цели», — подчеркнул советник по нацбезопасности США.

Напомним

«Минфин» писал, что 30 апреля Сенат США проголосовал за одобрение закона о запрете импорта обогащенного урана из россии.

Закон запрещает ввозить уран из россии до 2040 года, разрешая временные исключения до января 2028 года. Запрет будет введен через 90 дней после вступления закона в силу.

Согласно данным Министерства энергетики США, россия поставляла почти четверть обогащенного урана, используемого для топлива американского флота из более 90 коммерческих реакторов, что делает его иностранным поставщиком № 1.