Национальный банк Украины установил на 14 мая 2024 года официальный курс гривны на уровне 39,61 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 11 копеек.
Официальный курс: НБУ укрепил гривну на 11 копеек
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НБУ на 14 мая установил официальный курс евро на уровне 42,74 грн. Европейская валюта подешевела на 7 копеек.
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Источник: Минфин
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