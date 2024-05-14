Официальный курс: НБУ укрепил гривну на 11 копеек

Национальный банк Украины установил на 14 мая 2024 года официальный курс гривны на уровне 39,61 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 11 копеек.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

НБУ на 14 мая установил официальный курс евро на уровне 42,74 грн. Европейская валюта подешевела на 7 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатная мобильная программа, в которой доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.