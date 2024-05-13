Официальный курс: НБУ рекордно снизил гривну в паре с евро

Национальный банк Украины установил на 13 мая 2024 официальный курс гривны на уровне 39,72 грн/$. Таким образом по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 17 копеек.

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НБУ на 13 мая установил официальный курс евро на уровне 42,81 грн, что является рекордом. Европейская валюта подорожала на 38 копеек.

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