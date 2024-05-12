Эксперты Counterpoint Research подготовили рейтинг самых продаваемых смартфонов на мировом рынке в первом квартале 2024 года. Полученные данные сопоставили с первым кварталом 2023 года.
10 смартфонов, покоривших мир в первом квартале
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Apple и Samsung доминировали в списке 10 самых продаваемых смартфонов в первом квартале 2024 года. Они заняли по пять позиций и не оставили места другим брендам.
Кроме того, 7 из 10 смартфонов по данному рейтингу — это телефоны премиум-класса, которые стоят от $600.
iPhone 15 Pro Max от Apple стал самым продаваемым смартфоном в первом квартале 2024 года. В то же время все четыре варианта iPhone 15 и iPhone 14 вошли в топ-10 бестселлеров. Кроме того, линейка iPhone 15 в тройке лидеров.
Растущая популярность линейки Apple Pro была очевидна, поскольку она охватила половину общего объема продаж Apple в первом квартале 2024 года, что является значительным увеличением по сравнению с 24% в первом квартале 2020 года.
iPhone Pro стали основными источниками дохода для Apple, принося более 60% продаж в первом квартале 2024 года.
Серия Samsung Galaxy S24 обеспечила себе два места в топ-10 за первый квартал 2024 года, причем ее вариант Ultra занял пятое место, а базовый вариант — девятое.
Серия S24 была первой, вышедшей на рынок с функциями и возможностями технологии генеративного искусственного интеллекта (GenAI), позволяя пользователям создавать уникальный контент и ощущать новый уровень взаимодействия со своими смартфонами.
Напомним
«Минфин» писал, что Apple заключила соглашение с OpenAI по использованию технологии стартапа на iPhone, являющегося частью внедрения функций искусственного интеллекта на устройствах «яблочной» компании.
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