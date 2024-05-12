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12 мая 2024, 15:02 Читати українською

10 смартфонов, покоривших мир в первом квартале

Эксперты Counterpoint Research подготовили рейтинг самых продаваемых смартфонов на мировом рынке в первом квартале 2024 года. Полученные данные сопоставили с первым кварталом 2023 года.

Эксперты Counterpoint Research подготовили рейтинг самых продаваемых смартфонов на мировом рынке в первом квартале 2024 года.

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Apple и Samsung доминировали в списке 10 самых продаваемых смартфонов в первом квартале 2024 года. Они заняли по пять позиций и не оставили места другим брендам.

Кроме того, 7 из 10 смартфонов по данному рейтингу — это телефоны премиум-класса, которые стоят от $600.

iPhone 15 Pro Max от Apple стал самым продаваемым смартфоном в первом квартале 2024 года. В то же время все четыре варианта iPhone 15 и iPhone 14 вошли в топ-10 бестселлеров. Кроме того, линейка iPhone 15 в тройке лидеров.

Растущая популярность линейки Apple Pro была очевидна, поскольку она охватила половину общего объема продаж Apple в первом квартале 2024 года, что является значительным увеличением по сравнению с 24% в первом квартале 2020 года.

iPhone Pro стали основными источниками дохода для Apple, принося более 60% продаж в первом квартале 2024 года.

Серия Samsung Galaxy S24 обеспечила себе два места в топ-10 за первый квартал 2024 года, причем ее вариант Ultra занял пятое место, а базовый вариант — девятое.

Серия S24 была первой, вышедшей на рынок с функциями и возможностями технологии генеративного искусственного интеллекта (GenAI), позволяя пользователям создавать уникальный контент и ощущать новый уровень взаимодействия со своими смартфонами.

Напомним

«Минфин» писал, что Apple заключила соглашение с OpenAI по использованию технологии стартапа на iPhone, являющегося частью внедрения функций искусственного интеллекта на устройствах «яблочной» компании.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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innapcholko
innapcholko
12 мая 2024, 15:11
#
Это уже фетишь какой-то… скоро уже будут говорить в сми не про секс по телефону — а про секс с телефоном…
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