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12 мая 2024, 13:01 Читати українською

В прошлом году Украина экспортировала рекордное количество мороженого

В 2023 году на внешних рынках Украина продала около 10 тысяч тонн мороженого, что на 44% больше предыдущего года. Об этом сообщает Украинская ассоциация аграрного экспорта со ссылкой на данные Государственной таможенной службы.

В 2023 году на внешних рынках Украина продала около 10 тысяч тонн мороженого, что на 44% больше предыдущего года.
Фото: freepik.com

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«В 2023 году на внешних рынках продано почти 10 тыс. т мороженого (+44% по отношению к 2022 году), общий доход при этом увеличился на 67%, превысив $32 млн. Эти показатели в итоге стали рекордными в истории Украины», — говорится в сообщении.

Кто больше всего покупал украинское мороженое

Отмечается, что мороженое преимущественно продавалось в страны Евросоюза, откуда получена выручка в размере более $19 млн. или 60% от стоимости всего экспорта.

Основными покупателями украинского мороженого в прошлом году были:

  • Молдова (2301 т),
  • Германия (1909 т),
  • Польша (1873 т),
  • Израиль (963 т),
  • Литва (509 т),
  • Чехия (425 т).

«Отметим достаточно диверсифицированную географию сбыта этого продукта, ведь он экспортировался также в Ирак, США, Китай, ОАЭ, Кот-д'Ивуар, Гамбию, Канаду. Таким образом, мы продолжаем усиливать свои позиции на мировом рынке мороженого», — заявили в Ассоциации аграрного экспорта.

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Экспорт с начала года

В январе-марте 2024 года Украина продала на внешних рынках 2 тыс. т мороженого (на 23% выше показателя первого квартала 2023 года) стоимостью свыше $7 млн (+25%).

Вновь большинство доходов специализированные экспортеры получают из Германии, Польши и Молдовы — около 60%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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