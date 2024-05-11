Национальный банк в течение недели, с 6 по 10 мая, купил на межбанковском валютном рынке $0,15 млн и продал $533,56 млн. Чистая продажа валюты составила $533,41 млн против $484 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.
НБУ увеличил продажу валюты на межбанке почти на $50 миллионов
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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $49,41 млн.
С начала года НБУ на межбанке:
- купил $105,02 млн;
- продал $9 034,17 млн;
- чистая продажа валюты составила $8 929,15 млн.
Источник: Минфин
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Комментарии - 3
З початку року міжнародна фінансова допомога донорів, що обраховується
у ЗВР НБУ та надається для фінансування бюджетних витрат становила $12млрд.
Виходячи з цих показників, НБУ й досі потроху «зливає» фінансову допомогу,
щоб отриману гривню передавати КМУ на фінансування бюджетних потреб
згідно з попередніх домовленностей з міжнародними донорами та кредиторами.