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11 мая 2024, 10:12 Читати українською

НБУ увеличил продажу валюты на межбанке почти на $50 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 6 по 10 мая, купил на межбанковском валютном рынке $0,15 млн и продал $533,56 млн. Чистая продажа валюты составила $533,41 млн против $484 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Национальный банк в течение недели, с 6 по 10 мая, купил на межбанковском валютном рынке $0,15 млн и продал $533,56 млн.
Фото: pixabay.com

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Таким образом, Нацбанк увеличил чистую продажу валюты по сравнению с прошлой неделей на $49,41 млн.

С начала года НБУ на межбанке:

  • купил $105,02 млн;
  • продал $9 034,17 млн;
  • чистая продажа валюты составила $8 929,15 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
11 мая 2024, 10:22
#
З початку року чистий продаж валюти на міжбанку становив $8 929,15 млн.
З початку року міжнародна фінансова допомога донорів, що обраховується
у ЗВР НБУ та надається для фінансування бюджетних витрат становила $12млрд.

Виходячи з цих показників, НБУ й досі потроху «зливає» фінансову допомогу,
щоб отриману гривню передавати КМУ на фінансування бюджетних потреб
згідно з попередніх домовленностей з міжнародними донорами та кредиторами.
+
0
bonv
bonv
11 мая 2024, 10:58
#
Продав $9 034,17 млн; Тупо злив.
+
0
potator
potator
11 мая 2024, 12:15
#
Выиграть можно лишь то, что теряют другие
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