НБУ увеличил продажу валюты на межбанке почти на $50 миллионов

Национальный банк в течение недели, с 6 по 10 мая, купил на межбанковском валютном рынке $0,15 млн и продал $533,56 млн. Чистая продажа валюты составила $533,41 млн против $484 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.