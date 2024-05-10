На границе с Румынией запустили услугу «єЧерга» для автобусов

С сегодняшнего дня, с 10 мая, услуга регистрации на конкретное время пересечения границы в соответствии с расписанием движения для пассажирских перевозчиков стала доступна на четырех пунктах пропуска с Румынией. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

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«Пассажиры автобусов, проезжающих через границу с Румынией, смогут вовремя пересекать границу без очередей. Для этого в рамках услуги „єЧерга“ международные перевозчики смогут выбирать время пересечения границы для автобуса», — заявили в министерстве.

Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных маршрутах.

На каких пунктах пропуска работает система

Услуга «єЧерга» работает на четырех пунктах пропуска с Румынией:

«Дьяково — Халмеу»,

«Красноильск — Возрастную де Сус»,

«Дьяковцы — Раковец»,

«Орловка — Исакча».

Регистрация в новый тип очереди под названием «По расписанию» для указанных пунктов пропуска началась с 10 мая в 12:00. Непосредственно движение автобусов по новой записи стартует 11 мая в 12:00.

Напомним

С 25 апреля возможность выбирать время пересечения границы доступна на 10 пунктах пропуска с Молдовой. Кроме того, без очередей происходит пересечение границы на пункте пропуска «Ягодин — Дорогуск» с Польшей.

В целом, за время работы услуги «єЧерга» для автобусов границу по онлайн-записи пересекло более 73 тысяч автобусов.