Апрель оказался вызовом для глобального рынка криптовалют — Binance Research

Аналитическое подразделение криптовалютной биржи Binance представило ежемесячный отчет, в котором подробно описывает состояние криптовалютного рынка в апреле 2024 года.

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Апрель оказался вызовом для глобального рынка криптовалют, обозначенный понижением общей рыночной капитализации на 11,3%. Неблагоприятная динамика обусловлена изменением ожиданий инвесторов по монетарной политике, усиленными геополитическими рисками и уменьшением потоков в споте биткоин-ETF.

Однако апрель также принес и положительные моменты. В конце месяца в Гонконге начались торги шестью новыми ETF, утвержденными регуляторами, что придало рынку оптимизма.

Кроме того, объемы стабильных монет, привязанных к доллару США, достигли своей двухлетней максимальной отметки, со стабильным ростом поставок USDT и USDC.

По данным CoinMarketCap по состоянию на 30 апреля 2024 года, среди топ-10 криптовалют TON и BNB показали относительную стабильность, демонстрируя рост на 1,0% и понижение всего на 1,4% соответственно.

ETH и BTC претерпели снижение около 8%, однако позитивом для этих криптовалют стало одобрение трех спотовых ETF в Гонконге.

По данным DeFiLlama, сектор DeFi испытал незначительное снижение общей заблокированной стоимости (TVL) на 0,7%, было засвидетельствовано, но Merlin Chain выделился с ростом на 1000%, что подняло его TVL выше $1 млрд.

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Протоколы Pendle и Hyperliquid также продемонстрировали значительный прогресс, с TVL в 5 миллиардов долларов для Pendle и превышением Hyperliquid маркеров TVL более традиционных блокчейнов, таких, как Aptos, Near и Cardano.

Рынок NFT также продемонстрировал спад, снизив общий объем продаж до 1,11 миллиарда долларов, что на 21% меньше, чем в прошлом месяце. Однако коллекции, связанные с Bitcoin, продолжают привлекать внимание с особой популярностью коллекций, таких как Ordinals, PUPS, WZRD и NodeMonkes.

Эти данные свидетельствуют о непростых, но динамичных условиях на рынке криптовалют, где инвесторы и участники рынка активно адаптируются к переменным экономическим и политическим обстоятельствам.