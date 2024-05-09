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9 мая 2024, 15:57 Читати українською

Основанный украинцами стартап Rentberry покупает обанкротившуюся компанию WeWork за $600 миллионов

Основанный украинцами стартап Rentberry готовится приобрести обанкротившуюся компанию WeWork. Ее 100% бизнеса оценили в $550−650 млн, но точная сумма будет известна после комплексной проверки. О своих намерениях компания сообщила AIN.UA.

Основанный украинцами стартап Rentberry готовится приобрести обанкротившуюся компанию WeWork.
Фото: inventure.com.ua

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Покупателем станет либо Rentberry, либо их дочерняя компания, созданная для свершения транзакции. Для приобретения вместе со своим капиталом привлекут средства партнерских венчурных фондов.

Покупатель не берет на себя никаких долговых обязательств и не получает остатков наличности WeWork.

«Наша предварительная оценка предполагает, что компания (WeWork — ред.) получит на момент закрытия сделки нормализованный и надлежащий уровень оборотного капитала. Не будет никаких существенных обязательств, кроме отраженных в годовой финансовой отчетности или возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности с даты последней годовой финансовой отчетности», — говорится в сообщении.

В Rentberry заявляют о готовности немедленно начать комплексную проверку, которая будет включать коммерческие, бухгалтерские, налоговые, юридические, страховые, операционные, кадровые, финансовые и другие вопросы, а также вопросы, связанные с недвижимостью.

После этого может состояться сделка.

Rentberry ожидает, что смогут завершить проверку и подготовку документации в течение 60 дней.

WeWork

WeWork — американская компания, обеспечивающая совместное рабочее пространство для фрилансеров, работников стартапов, малого бизнеса и крупных корпораций.

WeWork также занималась проектированием и строительством физических и виртуальных коворкинг-пространств и предоставляла офисные услуги для отдельных предпринимателей и компаний.

WeWork подала на банкротство в ноябре 2023 года. До этого она считалась одним из самых успешных «единорогов», достигнув отметки в $47 млрд, но после скандалов вокруг бывшего CEO Адама Ньюмана акции компании упали примерно на 96%.

Rentberry

Rentberry, Inc. — международная компания по долгосрочной аренде жилья, базирующаяся в Киеве. Компанию в 2015 году учредили Алексей Любинский и Лилия Остапчук.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Три літри
Три літри
9 мая 2024, 15:59
#
Якщо компанія купує щось за 600 міліонів — вона не стартап.

Так само дати заснування компанії 2015. Їй вже 9 років. Ви дитину в 9 років називаєте немовлям?
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0
BrutForce
BrutForce
9 мая 2024, 17:32
#
Стартап лише темпами росту, а не віком визначається. І стартапи бувають з куди більшими грошима від інвесторів на придбання інших компаній з ринку.
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