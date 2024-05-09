США готовят для Украины очередной пакет помощи

Администрация США работает над подготовкой нового пакета оборонной поддержки Украины, планируя вернуться к темпам выделения помощи, которые были в прошлом году. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, передает Укринформ.

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«Мы работаем над другими пакетами. Я думаю, вы можете ожидать, что мы вернемся к тому темпу, в котором находились до перерыва в финансировании», — отметил он.

Миллер подчеркнул, что закон, подписанный президентом США Джо Байденом в конце апреля, обеспечивает такую возможность. Он не стал вдаваться в детали, однако отметил, что Украина может скоро ожидать дополнительного финансирования.

Напомним

«Минфин» писал, что 24 апреля Байден подписал законопроект о пакете помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95,3 млрд. На расходы, связанные с поддержкой Украины, в законопроекте заложили $60,84 млрд.

В эту сумму входят, в том числе $23,2 млрд на пополнение запасов Пентагона, предоставленных ранее Украине. Около $14 млрд уйдет на закупку передовых систем вооружений и оборонных услуг для нашей страны.

Кроме того, документ предусматривает $11,3 млрд на проведение текущих военных операций США в регионе и $26 млн на дальнейшее наблюдение за использованием помощи в Украине.