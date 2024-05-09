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9 мая 2024, 12:34 Читати українською

Украинские предприниматели могут открыть счет в Приватбанке онлайн с помощью «Дия.Подпись»

Приватбанк запустил для украинских предпринимателей, которые открывают свой счет ФЛП через сайт банка, возможность сделать это не только с помощью Smart ID и КЭП ПриватБанка, но и через «Дия.Подпись». Об этом сообщает пресс-служба банка.

Приватбанк запустил для украинских предпринимателей, которые открывают свой счет ФЛП через сайт банка, возможность сделать это не только с помощью Smart ID и КЭП ПриватБанка, но и через «Дия.
Фото: banker.ua

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Как сообщил член правления банка по вопросам МПБ Евгений Заиграев, подключение сервиса «Дия.Подпись» значительно упрощает открытие счетов ФЛП для предпринимателей, ранее не являвшихся клиентами банка или ранее не имевших электронной подписи от Приватбанка.

Как открыть счет онлайн

Чтобы открыть новый счет в Приватбанке на сайте банка, предпринимателям нужно пройти 6 шагов:

  1. Указать тип бизнес-счета — Физическое лицо-предприниматель (ФЛП).
  2. Пройти авторизацию.
  3. Заполнить анкету.
  4. Выбрать тарифный пакет.
  5. Далее карта для бизнес-счета.
  6. Последний шаг — подпись документов.

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В банке отметили, что ежемесячно новые счета в Приватбанке открывают почти 20 тысяч ФЛП, при этом каждый третий новый счет предпринимателя открывается исключительно онлайн через сайт банка, а после старта сервиса каждый пятый предприниматель при открытии нового счета пользуется именно «Дия.Подпись».

Согласно исследованиям компании CBR, проведенным в 2023 году, 45% юридических лиц и 61% предпринимателей называют Приватбанк основным банком для своего бизнеса.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
9 мая 2024, 14:02
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Приват буквально наш локальний майкрософт едж :)
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