Рада уволила министра инфраструктуры Кубракова

Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьера по вопросам восстановления Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры. «За» увольнение проголосовало 272 народных депутата.

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Причина увольнения

Народные депутаты из «Слуги народа» на заседании фракции в среду решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства.

Парламентский комитет по организации государственной власти предложил создать Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Это поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, принимавший участие в заседании фракции СН 8 мая.