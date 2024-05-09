Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьера по вопросам восстановления Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры. «За» увольнение проголосовало 272 народных депутата.
Рада уволила министра инфраструктуры Кубракова
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Причина увольнения
Народные депутаты из «Слуги народа» на заседании фракции в среду решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства.
Парламентский комитет по организации государственной власти предложил создать Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Это поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, принимавший участие в заседании фракции СН 8 мая.
Источник: Минфин
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