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9 мая 2024, 10:54 Читати українською

Рада уволила министра инфраструктуры Кубракова

Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьера по вопросам восстановления Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры. «За» увольнение проголосовало 272 народных депутата.

Верховная Рада уволила Александра Кубракова с должности вице-премьера по вопросам восстановления Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

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Причина увольнения

Народные депутаты из «Слуги народа» на заседании фракции в среду решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства.

Парламентский комитет по организации государственной власти предложил создать Министерство инфраструктуры и Министерство региональной политики. Это поддержал премьер-министр Денис Шмыгаль, принимавший участие в заседании фракции СН 8 мая.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+9
Pablito
Pablito
9 мая 2024, 11:18
#
Якась мутна історія.
+
+9
bonv
bonv
9 мая 2024, 11:21
#
Зе-злодії при владі.
+
0
bonv
bonv
9 мая 2024, 11:29
#
У квітні детективи НАБУ викрили схему заволодіння державними землями на Сумщині загальною площею близько 2,5 тис. га та запобігли спробі заволодіння ще близько 3,3 тис. га. За даними САП, до складу злочинної групи, яку очолював колишній голова аграрного комітету Верховної Ради — міністр Микола Сольський, входили топ-посадовці органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів.
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