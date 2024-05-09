Великобритания внесет в Фонд поддержки энергетики Украины 23 миллиона евро

Великобритания объявила о дополнительном вкладе в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 20 миллионов фунтов стерлингов (23 млн евро). Денежные средства от очередного гранта Соединенного Королевства в ближайшее время поступят на счет Фонда.

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Куда направят средства

Они будут направлены на закупку оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, усиления физической защиты и обеспечения резервного питания, включая генераторы и распределенную генерацию.

Напомним

Новый грант дополняет предварительные взносы Великобритании, сумма которых составляет 50 миллионов евро. Общая сумма взносов в Фонд составила более 433 миллионов евро.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан в 2022 году по инициативе Министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон. Это уникальный механизм для консолидации помощи от партнеров, желающих поддержать украинских энергетиков в обеспечении стабильного энергоснабжения во время военной агрессии россии.

Массированный обстрел энергетики Украины

В ночь на 8 мая враг выпустил более 50 ракет и 20 шахедов по энергетической инфраструктуре во Львовской, Киевской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.

Это уже пятый массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта.

Повреждения получили объекты генерации. Также российские шахеды повредили оборудование одного из объектов Укрэнерго в центральном регионе.