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14 апреля 2024, 12:20 Читати українською

Основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид подал апелляцию, пытаясь избежать 25-летнего заключения

Основатель и бывший CEO криптовалютной биржи FTX и трейдинговой компании Alameda Research Сэм Бенкман-Фрид, недавно приговоренный к 25 годам заключения за мошенничество, подал апелляцию для обжалования приговора. Об этом пишет Reuters.

Основатель и бывший CEO криптовалютной биржи FTX и трейдинговой компании Alameda Research Сэм Бенкман-Фрид, недавно приговоренный к 25 годам заключения за мошенничество, подал апелляцию для обжалования приговора.
Фото: hashtelegraph.com

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Что известно

Рассмотрение апелляции может занять годы. Адвокатам бывшего миллиардера предстоит убедить Окружной суд и, возможно, Верховный суд США в том, что судья Льюис Каплан допустил значительные ошибки, которые лишили Бенкмана-Фрида законных прав и сделали судебный процесс несправедливым.

Предыстория

Окружной суд США приговорил основателя обанкротившейся криптовалютной биржи FTX Сэма Банкмана-Фрида к 25 годам заключения за незаконное присвоение средств клиентов на $8 млрд.

FTX подала заявление о банкротстве, а Сэм Бенкман-Фрид покинул пост гендиректора криптобиржи 11 ноября 2022 г., когда его компании не удалось обеспечить спасение после значительного недельного дефицита ликвидности. FTX в тот же день перечислила миллиарды долларов клиентских средств компании Alameda Research, также принадлежавшей основателю биржи.

13 декабря Сэм Бенкман-Фрид был арестован на Багамах. Американские регуляторы обвинили его в реализации многолетней схемы обмана инвесторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам сообщила, что Бенкман-Фрид обманул инвесторов более чем на $1,8 млрд. Учредителя FTX экстрадировали в США.

«Минфин» писал, что криптовалютная биржа FTX отказалась от перезапуска платформы и пройдет процесс ликвидации, благодаря которому планирует выплатить клиентам деньги. Об этом заявил в суде адвокат компании Энди Дитдерих.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Smerch747
Smerch747
14 апреля 2024, 12:56
#
В тюрму цього бандита)
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0
dnepr2022dnepr
dnepr2022dnepr
14 апреля 2024, 13:18
#
Вот скромняга с хорошим аппетитом на $.Он похож на российский банк МММ 90-х бурных годов .
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