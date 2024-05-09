Официальный курс: НБУ понизил гривну на восемь копеек

Национальный банк Украины установил на 9 мая 2024 официальный курс гривны на уровне 39,3828 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ понизил курс гривны на 8 копеек.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

НБУ на 9 мая установил официальный курс евро на уровне 42,31 грн. Европейская валюта подорожала на 1 копейку.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.