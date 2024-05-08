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8 мая 2024, 16:37 Читати українською

Украинская сеть «Галя Балувана» появилась в Риге под брендом Wesoła Pani

Соучредители сети магазинов полуфабрикатов «Галя Балувана» Алла и Александр Телиги открыли первую торговую точку в Латвии. Первый магазин партнера-франчайзи Wesoła Pani в апреле появился в Риге, сообщила LIGA.net .

Соучредители сети магазинов полуфабрикатов «Галя Балувана» Алла и Александр Телиги открыли первую торговую точку в Латвии.

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Подробности

С 2023 года Галя Балувана перестала подключать новых франчайз к украинской сети. За границей соучредители сети «Галя Балувана» развивают проекты отдельно друг от друга и не под «зонтиком» Гали Балованной. Алла и Александр Телиги развивают проект Wesola Pani. У Владимира Матвийчука есть проект MultiCook.

Латвия стала третьей страной после Польши и Нидерландов, где работает франшиза Wesoła Pani. Теперь сеть, работающая с 2021 года, насчитывает 126 франчайзинговых точек. К работе в зарубежной сети привлекают преимущественно украинцев.

Читайте: Украинская сеть «Галя Балувана» вышла на рынок США

«Галя Балувана» — украинская сеть домашних полуфабрикатов, основанная в Луцке в феврале 2018 года. Сеть успешно охватила весь украинский рынок, а согласно данным, обнародованным на сайте Multi Cook, сейчас она насчитывает 700 магазинов в разных странах Европы.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Strain
Strain
8 мая 2024, 17:19
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Как показывает практика да и реальный опыт — если никто не контролирует качество то рано или поздно сеть скатится. Именно благодаря контролю и стандартам Макдоналдсу и КФС удалось быть топовыми на рынке.

А вот крах сети можно посмотреть на примере пиццерий Челентано.

Часто беру в разных точках продукцию Галя Балувана. Пока в целом впечатление позитивное. Но…
Некоторые позиции очень сильно могут отличаться одна от другой. При этом не просто отличаться вкусом, а быть действительно хуже. То мяса меньше то пересолено то недосолено.

А фишка любой сети как по мне — ты приходишь в любом городе, покупаешь и получаешь точно проверенное качество с почти идентичным вкусом.
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Pumbovik
Pumbovik
8 мая 2024, 18:35
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Брал в гале вареники с вишней, несколько месяцев назад качество ухудшилось, уменьшилось качество и количество начинки, перестал брать в пользу других. Понятно что экономия на производстве, но мне интересно брать качественные продукты, даже дороже, чем брак
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