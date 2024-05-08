Соучредители сети магазинов полуфабрикатов «Галя Балувана» Алла и Александр Телиги открыли первую торговую точку в Латвии. Первый магазин партнера-франчайзи Wesoła Pani в апреле появился в Риге, сообщила LIGA.net .
Украинская сеть «Галя Балувана» появилась в Риге под брендом Wesoła Pani
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Подробности
С 2023 года Галя Балувана перестала подключать новых франчайз к украинской сети. За границей соучредители сети «Галя Балувана» развивают проекты отдельно друг от друга и не под «зонтиком» Гали Балованной. Алла и Александр Телиги развивают проект Wesola Pani. У Владимира Матвийчука есть проект MultiCook.
Латвия стала третьей страной после Польши и Нидерландов, где работает франшиза Wesoła Pani. Теперь сеть, работающая с 2021 года, насчитывает 126 франчайзинговых точек. К работе в зарубежной сети привлекают преимущественно украинцев.
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«Галя Балувана» — украинская сеть домашних полуфабрикатов, основанная в Луцке в феврале 2018 года. Сеть успешно охватила весь украинский рынок, а согласно данным, обнародованным на сайте Multi Cook, сейчас она насчитывает 700 магазинов в разных странах Европы.
Комментарии - 2
А вот крах сети можно посмотреть на примере пиццерий Челентано.
Часто беру в разных точках продукцию Галя Балувана. Пока в целом впечатление позитивное. Но…
Некоторые позиции очень сильно могут отличаться одна от другой. При этом не просто отличаться вкусом, а быть действительно хуже. То мяса меньше то пересолено то недосолено.
А фишка любой сети как по мне — ты приходишь в любом городе, покупаешь и получаешь точно проверенное качество с почти идентичным вкусом.