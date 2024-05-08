Украинская сеть «Галя Балувана» появилась в Риге под брендом Wesoła Pani

Соучредители сети магазинов полуфабрикатов «Галя Балувана» Алла и Александр Телиги открыли первую торговую точку в Латвии. Первый магазин партнера-франчайзи Wesoła Pani в апреле появился в Риге, сообщила LIGA.net .

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости Подробности С 2023 года Галя Балувана перестала подключать новых франчайз к украинской сети. За границей соучредители сети «Галя Балувана» развивают проекты отдельно друг от друга и не под «зонтиком» Гали Балованной. Алла и Александр Телиги развивают проект Wesola Pani. У Владимира Матвийчука есть проект MultiCook.

Латвия стала третьей страной после Польши и Нидерландов, где работает франшиза Wesoła Pani. Теперь сеть, работающая с 2021 года, насчитывает 126 франчайзинговых точек. К работе в зарубежной сети привлекают преимущественно украинцев.

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«Галя Балувана» — украинская сеть домашних полуфабрикатов, основанная в Луцке в феврале 2018 года. Сеть успешно охватила весь украинский рынок, а согласно данным, обнародованным на сайте Multi Cook, сейчас она насчитывает 700 магазинов в разных странах Европы.

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