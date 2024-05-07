UBS увеличил квартальную прибыль в 1,7 раза

Швейцарский банк UBS в первом квартале 2024 года нарастил чистую прибыль на 71%. При этом эксперты ожидали ее снижения. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Чистая прибыль в январе-марте составила $1,76 млрд по сравнению с $1,03 млрд за аналогичный период предыдущего года. В четвертом квартале 2023 года UBS зафиксировал чистый убыток в $279 млн.

Квартальная выручка UBS увеличилась на 46%, до $10,86 млрд.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самим банком, предусматривал чистую прибыль в первом квартале на уровне $602 млн при выручке в $11,95 млрд.

Чистый процентный доход UBS в минувшем квартале увеличился на 40%, до $1,94 млрд, чистый комиссионный доход — на 41%, до $6,49 млрд.

Операционные расходы банка повысились на 42%, до $10,26 млрд, во многом из-за консолидации издержек купленного в прошлом году Credit Suisse. Расходы на его интеграцию в январе-марте составили $1,02 млрд.

Объединение ключевых операционных структур банков — UBS AG и Credit Suisse AG — ожидается 31 мая. Также во втором квартале будет сформирована единая промежуточная холдинговая компания в США. Слияние швейцарских подразделений по-прежнему запланировано на третий квартал.

Напомним

«Минфин» писал, что UBS увеличил годовую прибыль на 280% и возобновил обратный выкуп акций.