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6 февраля 2024, 17:48 Читати українською

UBS увеличил годовую прибыль на 280% и возобновил обратный выкуп акций

UBS Group представила финансовый отчет за четвертый квартал и весь 2023 год. По итогам последних трех месяцев прошлого года банковская группа получила чистый убыток в размере $279 млн против $1,65 млрд чистой прибыли в конце 2022 года. Но то был последний квартал перед тем, как UBS пришлось выкупать терпящий крах Credit Suisse по настоянию властей Швейцарии.

UBS Group представила финансовый отчет за четвертый квартал и весь 2023 год.
Фото: ubs.com

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Финпоказатели банка

Показатель прибыли за четвертый квартал 2023 года оказался чуть хуже ожиданий аналитиков. Ключевое подразделение банка — по управлению благосостоянием — получило прибыль до вычета налогов в размере $381 млн, что гораздо хуже прогнозов $1,07 млрд.

Весь 2023 год UBS Group завершила с чистой прибылью в размере $29 млрд, что на 280% больше, чем в 2022 году. И это несмотря на рост операционных издержек почти в полтора раза по сравнению с 2022 годом.

Читайте: Швейцарский банк UBS впервые за шесть лет получил квартальный ущерб из-за затрат на интеграцию Credit Suisse

Рост годовой чистой прибыли почти в четыре раза связан с поглощением Credit Suisse, который приобретался с огромной скидкой по сравнению с его рыночной стоимостью. Отрицательный гудвилл составил $28,9 млрд.

Наконец, руководство UBS Group сообщило о возобновлении программы обратного выкупа акций. Во второй половине 2024 года банковская группа намерена выкупить на рынке акции на сумму до $1 млрд. Программа обратного выкупа акций была заморожена с момента объявления о поглощении Credit Suisse.

Напомним

BS и Credit Suisse объявили о слиянии 19 марта 2023 года. В ходе операции Credit Suisse оценили в $3,2 млрд — вдвое ниже рыночной капитализации банка до новости о поглощении. О завершении сделки покупки Credit Suisse UBS сообщил 12 июня.

Источник: Минфин
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