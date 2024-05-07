Revolut запустила собственную криптобиржу

Британская финтех-компания Revolut запустила новую криптобиржу. Пока сервис доступен только жителям Великобритании. Название для платформы выбрали в стиле Илона Маска — Revolut X. Об этом пишет The Block.

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Компания, преуспевшая как необанк, ранее предоставляла базовые криптовалютные услуги многим клиентам, хотя и приостановила соответствующий функционал для бизнес-клиентов в Соединенном Королевстве в начале этого года.

Revolut X нацелен на продвинутых криптотрейдеров. В настоящее время доступно более 100 токенов. Комиссии на новой бирже составляют от 0% до 0,09% независимо от объема торговли.

«Минфин» ранее сообщал, что Revolut завершила бета-тестирование собственной криптовалютной торговой платформы.