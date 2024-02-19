Revolut запустит собственную криптобиржу для продвинутых трейдеров

Британская финтех-компания Revolut заявила о завершении бета-тестирования собственной криптовалютной торговой платформы, ориентированной на продвинутых криптотрейдеров. Новая торговая платформа предложит более глубокую аналитику рынка и более низкие комиссии, чем в приложении цифрового банка. Об этом пишет CoinDesk.

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Пользователи платформы смогут при покупке и продаже криптоактивов рассчитывать на пониженные торговые комиссии в размере 0−0,09%. Кроме этого, трейдерам откроют доступ к расширенной аналитике и лимитным ордерам, что позволит совершать покупки по заранее заданным ценовым параметрам.

Сегодня Revolut уже предлагает базовые криптовалютные услуги многим клиентам, хотя и приостановила соответствующий функционал для бизнес-клиентов в Соединенном Королевстве в начале этого года.

Конкретных сроков тестирования и начала работы профессионального криптпроекта не называются. Больше информации будет обнародовано только тогда, когда продукт будет доступен в приложении.

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