Нафтогаз в прошлом году получил более 23 миллиардов гривен прибыли

В 2023 году Группа Нафтогаз получила 23,1 млрд грн прибыли против убытка 79,1 млрд грн по итогам 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Группы .

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прибыли Нафтогаза

«Чистая консолидированная прибыль Группы Нафтогаз в 2023 году составила 23,1 млрд грн против убытка 79,1 млрд в 2022 году. Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность, проверенная международным независимым аудитором и одобренная наблюдательным советом компании 3 мая 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основой прибыльности по бизнес-направлениям стали значительно лучшие финансовые результаты предприятий Группы.

Планируется, что большая часть чистой консолидированной прибыли Группы Нафтогаз, принадлежащей акционерам компании, будет направлена на уплату дивидендов государству.