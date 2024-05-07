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7 мая 2024, 13:51 Читати українською

Нафтогаз в прошлом году получил более 23 миллиардов гривен прибыли

В 2023 году Группа Нафтогаз получила 23,1 млрд грн прибыли против убытка 79,1 млрд грн по итогам 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Группы .

В 2023 году Группа Нафтогаз получила 23,1 млрд грн прибыли против убытка 79,1 млрд грн по итогам 2022 года.
Фото:depositphotos

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Прибыли Нафтогаза

«Чистая консолидированная прибыль Группы Нафтогаз в 2023 году составила 23,1 млрд грн против убытка 79,1 млрд в 2022 году. Об этом свидетельствует консолидированная финансовая отчетность, проверенная международным независимым аудитором и одобренная наблюдательным советом компании 3 мая 2024 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основой прибыльности по бизнес-направлениям стали значительно лучшие финансовые результаты предприятий Группы.

Планируется, что большая часть чистой консолидированной прибыли Группы Нафтогаз, принадлежащей акционерам компании, будет направлена на уплату дивидендов государству.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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demarin
demarin
7 мая 2024, 16:44
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Чекаємо на багато мільйонні премії менеджерам, адже отримати прибуток в ніші, де ти монополіст, дуже і дуже важко) як в них так вийшло?
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