Зарубежные подразделения паспортного сервиса возобновили выдачу готовых документов, но в тестовом режиме. Об этом идет речь в сообщении центра обслуживания граждан «Паспортный сервис».
Паспортный сервис возобновил выдачу документов за границей, но в тестовом режиме
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
«Для предупреждения и недопущения перегруженности системы и повторных технических сбоев выдача будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS сообщения о готовности паспортов для выдачи», — пишет паспортный сервис.
В частности, лиц, ожидающих выдачу готовых документов, призывали соблюдать правила:
- иметь SMS-сообщение о готовности паспорта;
- иметь при себе документ, удостоверяющий личность заявителя. Речь идет также и об электронном паспорте в приложении «Дия»;
- пройти процедуру верификации и проверить персональные данные.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии