Паспортный сервис возобновил выдачу документов за границей, но в тестовом режиме

Подробности

«Для предупреждения и недопущения перегруженности системы и повторных технических сбоев выдача будет происходить в первую очередь социально уязвимым категориям граждан и после повторного получения SMS сообщения о готовности паспортов для выдачи», — пишет паспортный сервис.

В частности, лиц, ожидающих выдачу готовых документов, призывали соблюдать правила: