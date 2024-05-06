Украина обрушила российский экспорт нефтепродуктов

В апреле зафиксировали стремительное падение экспорта нефтепродуктов из-за атак украинских беспилотников по НПЗ. Об этом пишет РБК.

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РФ в апреле сократила экспорт мазута из портов на 24% по сравнению с апрелем прошлого года и на 11% против уровня марта, до 815 000 баррелей в сутки.

Также упал морской экспорт нефти (бензин прямой перегонки) — на 20 и 15% соответственно до 322 000 баррелей в сутки.

Показатели стали самыми низкими с момента наблюдения, то есть как минимум с 2017 года.

В апреле также продолжил сокращаться морской экспорт дизеля. Показатель упал на 23% по отношению к уровню марта и на 28% к апрелю 2023 года, достигнув 762 000 баррелей в сутки. В то же время экспорт бензина из России запрещен с 1 марта на полгода.