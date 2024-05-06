Лишь 10% объема торгов стейблкоинами приходится на реальных пользователей. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на результаты исследования Visa и Allum Labs. По данным компаний, более 90% транзакций — деятельность ботов.
Лишь 10% объема торгов стейблкоинов приходится на реальных людей
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В исследовании подчеркивается, что трекинговые услуги допускают двойной подсчет при конвертации одного стейблкоина в другой. Из общих $2,2 трлн в апреле только $149 млрд были получены в результате органических платежей.
Источник: Bloomberg
Предложение на рынке стейблкойнов сейчас составляет около $150 миллиардов, причем Tether (USDT) и USDC доминируют на рынке с долями 75% и 22% соответственно.
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Источник: Минфин
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