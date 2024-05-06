В течение апреля украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром.
Спрос на подержанные авто вырос на 30%. Какие модели покупали чаще всего в апреле
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Авторынок в Украине
По сравнению с апрелем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 30%. В то же время по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 6%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%. Дизельные — 24%. Электромобили — 17%. Автомобили с ГБО — 6% и гибриды — 5%.
Какие модели покупали чаще всего
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
В топ — 10 самых популярных моделей луны вошли:
- VW Golf — 1106 ед.;
- Renault Megane — 916 ед.;
- Skoda Octavia — 732 ед.;
- VW Passat — 586 ед.;
- VW Tiguan — 511 ед.;
- Nissan Leaf — 497 ед.;
- Nissan Rogue — 482 ед.;
- Audi Q5 — 466 ед.;
- Tesla Model 3 — 414 ед.;
- Audi A4 — 373 ед.
Какой возраст авто
Средний возраст подержанных машин, перешедших в апреле на украинские номера, составляет 9,3 года.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тыс. подержанных легковушек, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 г.
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