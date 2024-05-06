Спрос на подержанные авто вырос на 30%. Какие модели покупали чаще всего в апреле

В течение апреля украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром.

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Авторынок в Украине

По сравнению с апрелем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 30%. В то же время по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 6%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%. Дизельные — 24%. Электромобили — 17%. Автомобили с ГБО — 6% и гибриды — 5%.

Какие модели покупали чаще всего

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

В топ — 10 самых популярных моделей луны вошли:

VW Golf — 1106 ед.;

Renault Megane — 916 ед.;

Skoda Octavia — 732 ед.;

VW Passat — 586 ед.;

VW Tiguan — 511 ед.;

Nissan Leaf — 497 ед.;

Nissan Rogue — 482 ед.;

Audi Q5 — 466 ед.;

Tesla Model 3 — 414 ед.;

Audi A4 — 373 ед.

Какой возраст авто

Средний возраст подержанных машин, перешедших в апреле на украинские номера, составляет 9,3 года.