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6 мая 2024, 12:24 Читати українською

Спрос на подержанные авто вырос на 30%. Какие модели покупали чаще всего в апреле

В течение апреля украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс. подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. Об этом сообщает Укравтопром.

В течение апреля украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс.
Фото:depositphotos

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Авторынок в Украине

По сравнению с апрелем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 30%. В то же время по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 6%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%. Дизельные — 24%. Электромобили — 17%. Автомобили с ГБО — 6% и гибриды — 5%.

Какие модели покупали чаще всего

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

В топ — 10 самых популярных моделей луны вошли:

  • VW Golf — 1106 ед.;
  • Renault Megane — 916 ед.;
  • Skoda Octavia — 732 ед.;
  • VW Passat — 586 ед.;
  • VW Tiguan — 511 ед.;
  • Nissan Leaf — 497 ед.;
  • Nissan Rogue — 482 ед.;
  • Audi Q5 — 466 ед.;
  • Tesla Model 3 — 414 ед.;
  • Audi A4 — 373 ед.

Какой возраст авто

Средний возраст подержанных машин, перешедших в апреле на украинские номера, составляет 9,3 года.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тыс. подержанных легковушек, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
6 мая 2024, 13:18
#
До вибору, до кольору:))
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