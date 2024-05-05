За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 474 260 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 мая: 860 российских оккупантов, 9 танков и 25 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 474260 (+860) человек,
- танков — 7375 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 14179 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 12212 (+21) ед,
- РСЗО — 1057 (+1) ед,
- средства ПВО — 790 (+2) ед,
- самолетов — 349 (+1) ед,
- вертолетов — 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 9636 (+25),
- крылатые ракеты — 2147 (+1),
- корабли /катера — 26 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 16418 (+37) ед,
- специальная техника — 2002 (+4)
Источник: Минфин
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